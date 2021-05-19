Для українців старшого покоління в додатку "Дія" скоро стане доступна послуга пенсія онлайн.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі каналу "Україна 24".
"Ми хочемо, щоб максимальна кількість українців використовували переваги цифрової держави, цифрові сервіси, і тому приділяємо увагу старшому поколінню. Наприклад, у нас є проект "Дія. Цифрова освіта", де ми навчаємо базовій цифровій грамотності. Вже зняли 57 освітніх серіалів, залучаємо різних зірок, щоб людям старшого віку було цікаво дивитися. Також проводимо інтернет в села, покращуємо мобільний інтернет. Ми хочемо, щоб можна було отримувати і пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати найближчим часом", - розповів Федоров.
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Він також розповів, що днями було оновлено "Дію. Паспорт" - там з'явилася актуальна прописка.
"Також ми зареєстрували законопроект, який взагалі вбиває цей радянський штамп в паспорт і довідку до ID-паспорти. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт", - додав віце-прем'єр.
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