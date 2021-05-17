За словами віце-прем'єра, повністю зникне офлайн-складова.

В Україні планують змінити процедуру прописки - процес буде переведений в онлайн-режим і стане більш зручним.

Про це розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Федорова, прописатися можна буде через мобільний додаток"Дія".

"Або чиновник, який вимагає цю довідку, зможе сам онлайн перевірити - не потрібно буде взагалі носити з собою папірці. Це революційний законопроект, він лібералізує інститут прописки. Відв'язують прописку від максимальної кількості життєвих ситуацій. Необхідно встановити додаток" Дія", або на порталі" Дія" авторизуватися, вказати місце, де ви хочете авторизуватися, прописатися", - сказав міністр.

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Він також розповів, як працюватиме нова процедура після її остаточного впровадження.

"Якщо ви володієте нерухомістю і хочете прописатися, то взагалі така прописка буде декларативною. Ви просто вказуєте адресу, вона підтягується дуже зручно, і ви прописуєтеся. Якщо ви хочете прописатися в іншої людини, і ви не володієте цією нерухомістю, тоді цій людині прийде оповіщення, посилання, де йому потрібно буде підписати або в додатку "Дія", або на порталі "Дія" електронним підписом. Тим самим людина підтвердить, що ви у неї прописуєтеся, і відбудеться процес реєстрації. Тобто ми взагалі прибираємо офлайн-складову, не потрібно буде ходити в ЦНАП, або молодим хлопцям у військкомат, все відбувається чисто онлайн. З іншого боку, без вашої згоди у вашому будинку, квартирі ніхто не зареєструється", - зазначив Федоров.

Що цьому передувало

Раніше в парламенті зареєстрували проект закону "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні". У ньому 15 народних депутатів пропонують ввести реєстрацію місця проживання в електронній формі.

Документом, зокрема, визначається можливість отримати послуги в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

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Автор: Юрій Годован