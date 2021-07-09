Курс гривні до євро ослаб до 32,41 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 12 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,32 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,41 грн/євро, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожДо кінця наступного тижня в Україні зміниться курс долара - прогноз

Офіційний курс

100 USD США - 2732,34 (9 липня – 2728,62)

100 EUR – 3240,56 (9 липня – 3231,91)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,30/27,33 грн/дол., до євро - на рівні 32,39/32,42 грн/євро.

Курс на 9 липня

Національний банк України на п'ятницю, 9 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький