Меморандум передбачає перевірки клієнтів на етапі відкриття рахунків та їхній поділ за ступенями ризику.

Національний банк підписав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" та "Універсал банк" (monobank). Про це повідомляє LIGA.net.

Зазначається, що цю домовленність пов’язують із необхідністю протидіяти нелегальним платіжним операціям, відмиванню грошей.

Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької".

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Для клієнтів з високим ризиком посилять перевірки, зокрема щодо походження коштів і рівня доходів.

Для обох категорій діятимуть ліміти планових операцій за рахунками:

з 1 лютого 2025 року – до 150 000 грн на місяць;

з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць.

Також передбачено моніторинг рівня переказів та обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами: 50 000 грн для тих, кого віднесли до "високого" рівня ризикованості, а для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем – 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.

При цьому за наявності вищих підтверджених доходів клієнтам буде дозволено здійснювати перекази на суму цих доходів.

Ліміти на карткові перекази – що відомо

В Україні з жовтня почав діяти новий ліміт на перекази з картки на картку у 150 тисяч гривень на місяць. Він діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта в одному банку на чужі рахунки. Ліміт не стосується волонтерів, а також громадян, чий щомісячний дохід перевищує 150 000 гривень.

У Нацбанку тоді заявили, що запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

За даними Forbes, банки готували спільний меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Сума, яку можна буде переказувати, становитиме не більше ніж 100 тис. грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів - удвічі менше. На етапі відкриття рахунку особи або ФОП, клієнту присвоять одну з трьох категорій ризику. При низькому і середньому рівнях ризику клієнти матимуть з боку банку спрощені заходи перевірки: без обов'язкового підтвердження доходів.

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