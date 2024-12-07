Вадим Хлюдзинський

Фінустанови можуть підписати спільний меморандум про уніфікацію підходів до фінмоніторингу наступного тижня.

Вже наступного тижня українські банки планують підписати спільний меморандум, яким запроваджуються уніфіковані ринкові практики і підходи до належної перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

За їхніми словами, прогнозується, що в документі буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій, після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

"Спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис. грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн на місяць", - повідомив один зі співрозмовників ЗМІ.

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Інше джерело уточнило, що йтиметься не лише про перекази з картки на картку - P2P-операції, які НБУ вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN:

"Перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн".

Співрозмовники агентства зазначили, що обидві банківські асоціації - НАБУ та Асоціація українських банків - беруть участь у цій ініціативі, при цьому вже близько половини фінустанов попередньо схвалили її. Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію НБУ, дія якої спливає 1 квітня 2025 року.

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Українські банки - останні новини

Днями стало відомо, що Нацбанк оштрафував три українські банки і дві небанківські фінансові установи. Зокрема, регулятор зафіксував порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким банки розкриватимуть деталі фінансових операцій на запит поліції. Документ розширює можливості НБУ щодо проведення перевірок фінансових установ.

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