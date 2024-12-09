На етапі відкриття рахунку особи або ФОП, клієнту присвоять одну з трьох категорій ризику.

Банки найближчими днями мають намір зробити більш жорсткими обмеження переказів з картки на картку і готують нові перевірки для ФОПів.

Як пише Forbes, сім великих банків готують спільний меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Згідно з документом, сума, яку можна буде переказувати, становитиме не більше ніж 100 тис. грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів - удвічі менше.

На етапі відкриття рахунку особи або ФОП, клієнту присвоять одну з трьох категорій ризику. При низькому і середньому рівнях ризику клієнти матимуть з боку банку спрощені заходи перевірки: без обов'язкового підтвердження доходів.

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Також створять централізований реєстр сумнівних клієнтів, яких назвуть дропи.

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2 грудня стало відомо, що в Україні планують запустити електронну гривню. З її введенням платежі будуть швидшими та дешевшими, також це може сприяти зменшенню цін через відсутність витрат на банківське обслуговування, сказав економіст Олег Пендзин.

За даними НБУ, е-гривня - це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Ключове призначення е-гривні, на думку регулятора, - ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні.

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