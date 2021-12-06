За словами експертів, на курс долара вплине дефіцит вугілля.

Скупчення російської техніки біля українських кордонів, проблеми з паливом та перші морози суттєво вплинуть на курс долара.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН. За словами економіста Еріка Наймана, гривня може перетнути позначку в 30 грн за долар.

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"Нервують іноземні інвестори. Вони продають держоблігації. Гривня спробує сходити на 30 за долар, якщо буде військова агресія з боку Росії", - пояснює Найман.

Окрім того, за словами експертів новий штам COVID-19 несе загрозу для гривні.

"Не виключаємо, що цей штам сформує ризики та змінить поведінку населення і бізнесу. Більше заощаджувати й менше інвестувати", - розповідає старший аналітик Центру макроекономічного моделювання KSE Ігор Дейсан.

Також, за словами експертів, на курс долара вплине дефіцит вугілля.

Влітку, коли були помірні ціни, Україна не купила його достатньо. Тепер купує дорого в авральному порядку.

"Чим холодніша зима, тим нижче може опуститися гривня і піднятися долар", - говорить економіст Олександр Савченко.

Курс на 6 грудня:

Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автори: Оксана Радіонова, Валентин Шилко