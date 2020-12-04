За словами Пацкана, найбільшим викликом для виконання бюджету цього року є залучення державних запозичень.

Станом на 1 грудня план з видатків загального фонду державного бюджету на 2020 рік недовиконано на 101 млрд грн.

Про це повідомив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан на своїй сторінці в Facebook.

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«З кожним місяцем сума невиконання плану видатків загального фонду держбюджету збільшується і на 1 грудня вже склала 101 млрд грн. Тому все менше оптимізму щодо проведення запланованих на 2020 рік витрат» - написав він.

За словами Пацкана, ситуація з використанням коштів Фонду COVID-19 ще гірша. У травні-листопаді в цілому не використано 23 млрд грн, або 36% плану. І це в умовах, коли кожна копійка бюджетних коштів має працювати на подолання наслідків пандемії, зазначив він.

Пацкан підкреслив, що найбільшим викликом для виконання бюджету цього року є залучення державних запозичень. Саме їх недоотримання спричинило невиконання плану надходжень загального фонду в січні-листопаді на 141 млрд грн.

«Для виконання плану державних запозичень до загального фонду в грудні необхідно отримати 176 млрд грн, або 28% плану на рік. Це нереально. У листопаді від розміщення ОВДП надійшло лише 29 млрд грн, а від зовнішніх кредиторів – 0,3 млрд грн. При цьому, починаючи з серпня, зростає середньозважена прибутковість запозичень як у національній, так і іноземній валютах. А це позначиться на витратах на обслуговування державного боргу в наступних бюджетних періодах», - резюмував він.

Хронологія подій

За даними Міністерства фінансів України, за січень-листопад 2020 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду за звітний період у сумі 236,9 млрд грн.

Запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованого показника.

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Автор: Богдан Слуцький