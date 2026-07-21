Лубінець назвав причину, через яку військові йдуть у СЗЧ

Ця ситуація призводить до зростання випадків самовільного залишення частини, зазначив Лубінець.

В Україні існує наказ, яким встановлено, що військові не можуть перебувати на передовій довше 60 діб. Однак на практиці дуже часто цей термін перевищується.

Про це в інтерв'ю на "Новини.Live" розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. "У нас є випадок, наскільки я знаю, найдовше – можливо є ще довше, але принаймні те, що нам стало відомо – військовослужбовець з позивним "Вітер", він перебував на лінії фронту від російських військових за декілька сотень метрів 471 день. Уявляєте? 471 день. Є випадки, коли це місяцями", – сказав Лубінець.

Він додав, що іноді є обʼєктивні причини, чому військових тривалий час не замінюють на передовій. Зокрема це може бути повʼязано з тим, що військових просто немає ким міняти.

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"Але це не може слугувати виправданням. Є дуже багато випадків людей, які вирішили стати сзчешниками саме через те, що вони дуже тривалий період були на передовій, їх поміняли, а потім через деякий час їх знову везли на ротацію без пояснень, скільки вони там будуть знаходитись. При таких умовах навіть вмотивована людина, підготовлена, яка воює вже роками, вона приймає рішення – краще бути СЗЧ, ніж знову пройти через це пекло", – додав Лубінець.

Проблеми з мобілізацією в Україні

Нагадаємо, раніше Лубінець розповів, що найскладнішою є ситуація з мобілізацією на Закарпатті. За його словами, з цього регіону від нього йде найбільша кількість реагування на незаконні дії працівників ТЦК та СП.

Зазначимо, що в липні Верховна Рада офіційно продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні на три місяці, до 31 жовтня 2026 року. Це голосування стало вже 20 з початку повномашстабної війни.

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