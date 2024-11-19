Президент України зазначив, що інша сторона економічної сили для України – здатність держави виконувати свої зобов'язання.

Україна змогла гарантувати фінансування Сил безпеки і оборони на цей та наступний рік, ризиків немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час презентації Плану стійкості у Раді.

"Іншою стороною економічної сили для України є здатність держави виконувати свої зобов'язання і передусім соціальні завдяки податкам і зборам. І в цьому теж варто бути чіткими. Саме внутрішнім ресурсом ми забезпечуємо наші Сили оборони і безпеки України, тому сплачені податки – це зарплати воїнів", - підкреслив голова держави.

За його словами, хоча зараз, під час війни, Україна з об'єктивних причин не забезпечує себе необхідним фінансуванням на 100%, є можливість гарантувати на цей і наступний роки повне фінансове забезпечення.

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"Ризиків для Сил оборони і безпеки через фінансування немає в цьому році і в наступному", - наголосив Зеленський

Фінансування ЗСУ - останні новини

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, на потреби безпеки і оборони буде спрямовано понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

За його словами, фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень, тому збільшення кількості мобілізованих людей потребує відповідного збільшення бюджету ЗСУ.

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