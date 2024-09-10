Міжнародні партнери не надають коштів на Збройні сили України.

Уряд України розглядає збільшення військового збору для фінансування армії, оскільки міжнародні партнери не надають коштів на Збройні сили України. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним з прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій в ЗСУ, це потребує більшого фінансування. Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана - це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року", - сказав прем’єр-міністр під час прес-конференції.

За його словами, в наступному році наш план має враховувати нові реалії, і саме в цьому напрямі нині триває дискусія з МВФ щодо подальшого фінансування.

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"Партнери не дають кошти на Збройні сили, ми маємо фінансувати самостійно. Ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Але важливо, що Україна фінансує армію самостійно. І тому одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це, власне, те, що подав Кабмін як пропозицію", - заявив Шмигаль.

Крім того, Кабмін розраховує отримати близько 50 млрд гривень від конфіскованих російських активів, які будуть використані як для фінансування дефіциту бюджету, так і для військових потреб.

Останні заяви прем’єр-міністра

Денис Шмигаль заявив, що в наступному році в Україні запланували нову індексацію пенсій. За його словами, інфляція станом на сьогодні залишається помірною, а економіка поступово відновлюється після падіння, пов’язаного з повномасштабним вторгненням росіян.

Прем’єр також повідомив, що в цьому році Україна змогла суттєво наростити виробництво зброї. За його словами, у минулому році виробництво зброї зросло в три рази.

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