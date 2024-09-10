Уряд України розглядає збільшення військового збору для фінансування армії, оскільки міжнародні партнери не надають коштів на Збройні сили України. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним з прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій в ЗСУ, це потребує більшого фінансування. Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана - це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року", - сказав прем’єр-міністр під час прес-конференції.
За його словами, в наступному році наш план має враховувати нові реалії, і саме в цьому напрямі нині триває дискусія з МВФ щодо подальшого фінансування.
"Партнери не дають кошти на Збройні сили, ми маємо фінансувати самостійно. Ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Але важливо, що Україна фінансує армію самостійно. І тому одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це, власне, те, що подав Кабмін як пропозицію", - заявив Шмигаль.
Крім того, Кабмін розраховує отримати близько 50 млрд гривень від конфіскованих російських активів, які будуть використані як для фінансування дефіциту бюджету, так і для військових потреб.
Останні заяви прем’єр-міністра
Денис Шмигаль заявив, що в наступному році в Україні запланували нову індексацію пенсій. За його словами, інфляція станом на сьогодні залишається помірною, а економіка поступово відновлюється після падіння, пов’язаного з повномасштабним вторгненням росіян.
Прем’єр також повідомив, що в цьому році Україна змогла суттєво наростити виробництво зброї. За його словами, у минулому році виробництво зброї зросло в три рази.
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