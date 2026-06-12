Кінець ери дешевих покупок з Китаю: ЄС запроваджує новий збір на посилки до €150

Нові правила діятимуть протягом двох років.

Епоха наддешевих покупок на азійських маркетплейсах на кшталт Temu, Shein та AliExpress добігає кінця. Європеський Союз скасовує безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро та запроваджує тимчасовий збір у 3 євро за кожну товарну категорію в замовленні

Як пише польське видання Gazeta Prawna, вже з 1 липня 2026 року набувають чинності нові митні правила, спрямовані на дрібні відправлення невеликої вартості. Для споживачів це означає, що звичні пільги для дешевих замовлень залишаються в минулому.

Досі посилки вартістю до 150 євро, які надходили з країн поза межами ЄС, були повністю звільнені від митних зборів. Однак Брюссель вирішив ліквідувати цю лазівку. Нові правила діятимуть протягом двох років – з липня 2026-го до липня 2028 року.

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За новими нормами, до кожної посилки вартістю до 150 євро додаватиметься збір у розмірі 3 євро за кожну товарну категорію в замовленні. Згідно з роз’ясненнями податково-митних органів Польщі, однією товарною категорією вважається товар або група товарів з однаковим митним кодом, ідентичним описом та країною походження.

Мета нововведення - боротьба з поширеною практикою, коли великі замовлення штучно розбивають на кілька дрібних посилок, а продавці навмисно занижують заявлену вартість товарів для уникнення митних платежів.

Зазначається, що попередні пільги були запроваджені насамперед для зменшення бюрократичного навантаження. Тепер, завдяки цифровізації митних систем, обробка даних про кожне відправлення вже не становить технічної проблеми.

Масштаби явища, з яким намагається боротися ЄС, величезі. За даними Європейської комісії, у 2024 році до країн Євросоюзу надійшло близько 4,6 млрд дешевих посилок. Це майже вдвічі більше, ніж роком раніше, коли їхня кількість становила 2,3 млрд.

Дослідження KPMG також демонструє популярність азійських платформ серед польських покупців. У період з осені 2024-го до осені 2025 року Temu, Shein та AliExpress забезпечили в Польщі продажі на суму 11,6 млрд злотих. Це відповідає приблизно 100 млн посилок на рік – у середньому по три відправлення на кожного жителя країни. Середня вартість замовлення становила лише 120 злотих, а основними клієнтами були молоді мешканці великих міст.

Податки на посилки в ЄС - останні новини

В Україні міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ та не обкладаються митом. Проте запровадження ПДВ для іноземних відправлень є вимогою міжнародних партнерів для надання фінансування Україні.

Європейський Союз пов’яже виділення частини допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро із запровадженням непопулярних податкових змін, яких раніше вимагав Міжнародний валютний фонд. Для отримання частини цього пакету допомоги на 8 млрд євро Київ має ухвалити закон про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість у 20%.

26 травня Верховна Рада повністю відхилила законопроєкт №12360 про внесення змін до Митного кодексу України. Ряд правок документу, внесених перед другим фінальним читанням, передбачав введення оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро.

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