Нова перепона для отримання €90 мільярдів: в ЄС висунули Україні умову

У парламенті наразі не вистачає голосів для підтримки законопроєкту.

Європейський Союз пов’яже виділення частини допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро із запровадженням непопулярних податкових змін, яких раніше вимагав Міжнародний валютний фонд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Йдеться про так звану макрофінансову частину пакета допомоги на 8,4 млрд євро. За словами співрозмовників агентства, країни ЄС у понеділок погодили умови програми макрофінансової допомоги.

Для отримання цих коштів Київ має ухвалити закон про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість у 20%. За даними джерел, Україна може отримати перший транш уже в червні, другий – у вересні, а третій – до кінця року після виконання необхідних реформ.

За словами співрозмовників Bloomberg, ця вимога фактично дублює умову МВФ для виділення ще одного траншу допомоги на 700 млн доларів. Єврокомісія координує частину умов фінансової підтримки України з вимогами Фонду.

Втім, податкові зміни викликають значне невдоволення серед українців, що ставить під сумнів їхнє ухвалення парламентом. Народний депутат Ярослав Железняк заявив Bloomberg, що наразі не бачить достатньої кількості голосів для підтримки законопроєкту.

У Міністерстві фінансів України агентству повідомили, що уряд продовжує працювати над фіналізацією угоди з ЄС та її умов перед ратифікацією у Верховній Раді.

Як зазначає Bloomberg, українці загалом негативно ставляться до ініціатив, які збільшують податкове навантаження, навіть якщо додаткові надходження потрібні для фінансування армії. Водночас частина таких реформ є умовою на шляху до вступу України в ЄС.

Також, за даними джерел, МВФ і Євросоюзу уже погодилися відкласти на рік іншу чутливу податкову реформу – розширення кола українських підприємців, які мають сплачувати ПДВ.

Наприкінці травня Фонд планує перегляд своєї програми допомоги Україні. За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, МВФ усе ще може відтермінувати вимогу щодо оподаткування міжнародних посилок, що стало б певним полегшенням для уряду.

23 квітня Рада Євросоюзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження дворічної позики для України загальним обсягом 90 млрд євро.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу.

