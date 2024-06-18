Основне питання, яке обговорюється, полягає в тому, яка саме частина боргу буде погашена Україною.

Наразі в Україні розглядається два варіанти, як вирішити проблему заборгованості, враховуючи, що Київ не зміг домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Про це заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі "24 Каналу".

За його словами, Україна пропонує два варіанти. Перший – передбачає, що держава повертає в 2027 році 40% від суми, яку кредитори вимагають, останні 60% – списуються. Другий варіант: Україна повертає одразу 40%, а інші – це будуть цінні папери (варанти), які будуть погашатися, виходячи з темпів росту української економіки.

Економіст підкреслює, що сьогодні основне питання, яке обговорюється, полягає в тому, яка саме частина боргу буде погашена Україною. На думку Пендзина, ситуація вирішиться до серпня 2024 року.

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Він нагадав, що подібна ситуація була в Україні в 2015 та 2022 роках. Він запевнив, панікувати не треба, адже борги перед комерційними кредиторами не вплинуть на отримання макрофінансової допомоги від партнерів.

"Є комерційні запозичення, які ми брали на міжнародних фінансових ринках, випускаючи облігації, а є гроші, які Україна отримує як суверенна, в міжурядових угодах. Оті гроші, що ми отримуємо від США, ЄС, МВФ – не пов’язані з нашими комерційними кредиторами (ті 20 мільярдів доларів)", –додав пояснив Пендзин.

"Економіст наголосив, що українські партнери свідомо говорять, що дають Україні гроші не для того, щоб вона розраховувалась з кредиторами, а для того, щоб існувала, як держава. Тому не виникає непорозумінь щодо того, що Україна хоче пролонгувати ті 20 мільярдів доларів до 2027 року.

Дрежборг України

Раніше УНІАН писав, що Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна веде перемовини по реструктуризації та частковому списанні держборгу. Міністр додав, що найближчим часом ці перемовини стануть публічними. Також, за його словами, Україна отримала запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року.

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