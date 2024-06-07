За словами голови Мінфіну, невдовзі перемовини стануть публічними.

Україна веде перемовини по реструктуризації та частковому списанні держборгу. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді, передають "Українські Новини".

"З приводу перемовин, списання боргів, це питання в фокусі нашої уваги. Ми зараз ведемо перемовини з кредиторами з приводу реструктуризації. В тому часі це передбачає часткове списання боргів", – сказав він.

Міністр додав, що найближчим часом ці перемовини стануть публічними: "Тому очікуйте на новини. Найближчим часом ці перемовини стануть публічними. І ми зможемо з вами окремо з ними проговорити", – підкреслив міністр.

Відео дня

Фінансові показники України

За підсумками квітня держборг України перевищив ₴6 трильйонів. Станом на кінець березня він становив 5,924 трлн грн, або 151,05 млрд доларів США.

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України становили майже 42,400 млрд дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%, що зумовлено валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: