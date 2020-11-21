У Польщі з 7 листопада ввели жорсткий карантин: закрито торговельні центри, заклади культури, кав‘ярні і ресторани.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив план пом'якшення епідемічних обмежень, який покликаний скоротити економічні збитки, спричинені пандемією.

Читайте такожРеформа банків: НБУ запустив спільний проект з Польщею та ЛитвоюТак, з наступної суботи, 28 листопада, за умови дотримання якнайсуворішого санітарного режиму зможуть відновити роботу торговельні центри, повідомляє Польське радіо.

Керівник польського уряду зазначив, що епідемічна ситуація в країні залишається серйозною, незважаючи на відносну стабілізацію кількості нових заражень, що спостерігається останніми днями.

«Ми зустрічалися з представниками різних галузей, які пообіцяли нам суворо обмежувати кількість своїх клієнтів, як це зараз роблять продовольчі магазини і аптеки, щоб дотримуватися якнайсуворішого санітарного режиму», - зазначив польський прем'єр.

Моравецький також повідомив, що кав‘ярні і ресторани, а також музеї, кінотеатри та спортзали залишаться закритими щонайменше до 27 грудня. За словами прем'єра, рішення про подальші кроки буде ухвалено перед Різдвом 25 грудня.

Коронавірус у Польщі

За останніми даними МОЗ Польщі, з початку пандемії в країні підтверджено 843 тис. 475 випадків зараження коронавірусом, померли 13 тис. 288 осіб.

За останню добу виявлено 24 тис. 213 нових інфікованих, 574 осіб померли.

У Польщі у зв'язку з різким зростанням випадків COVID-19 із 7 листопада ввели жорсткий карантин.

Закрито театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, інші розважальні заклади. Також введено обмеження на перебування людей у церквах і магазинах. З 9 листопада на дистанційне навчання перейшли всі учні шкіл.

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Автор: Вікторія Токарєва