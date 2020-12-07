Железняк заявляє, що потенціалу для для прийняття державного бюджету на 2021 рік вже немає.

Заступник голови фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляє, що потенціал для проведення позачергового засідання парламенту для прийняття державного бюджету на 2021 рік "поки вичерпався".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"І знову про бюджет-2021: сьогодні спливають 10 днів для вивчення депутатами фінальної версії бюджету до другого читання. Навіть були гарячі голови, які хотіли зібрати позачергове засідання під голосування бюджету. Але виглядає так, що потенціал на позачергове поки вичерпався", - зазначив Железняк.

Він пояснив, що необхідно ще "порахувати голоси на сам бюджет". "Далеко не всі в тому ж "Слузі" задоволені фінальним текстом", - повідомив заступник голови фракції.

Крім того, за словами Железняка, "в обмін на бюджет деяким групам/фракціям обіцяно проголосувати ще й їхні питання перед бюджетом". "А це ще те завдання із зірочкою при середній явці в залі", - підкреслив він.

Крім того, Железняк зазначив, що профільний комітет "збереться в кращому випадку в середу, і знову не факт, що буде бюджет".

"Загалом, з високою часткою ймовірності, голосування за бюджет буде на наступному пленарному тижні (15-18 грудня)", - резюмував він.

Заступник голови фракції додав, що підписання закону про держбюджет на 2021 рік "можуть легко заблокувати протягом 2 робочих днів постановою від будь-якого депутата". "А тиждень то останній. Тому раджу проводити бюджет не пізніше, ніж вівторок, 15 грудня. Ну, щоб потім не збирати позачергове заради скасування постанови", - зазначив Железняк.

Хронологія подій

30 листопада голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив думку, що проект державного бюджету України на 2021 розглядатиметься або наступного тижня на позачерговому засіданні, або наступного пленарного тижня, 15-18 грудня.

Того ж дня заступник голови ВР Олена Кондратюк не виключила, що проект бюджету може бути розглянутий у парламенті на позачерговому засіданні 9 грудня.

Проект держбюджету-2021 передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Тетяна Поляковська