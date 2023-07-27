Курс євро сьогодні становить 41,80 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 27 липня, подорожчав на 10 копійок – до 37,40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові також зріс на 10 копійок і становить 41,80 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

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Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн/дол., євро - 40,80 грн/євро.

Курс валют 27 липня - яка ситуація в обмінниках

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 27 липня, послабився на 15 копійок – до 37,55 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 10 копійок - до 41,75 грн/євро.

Що буде з курсом валют в Україні - думка експерта

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що загальна ситуація на валютному ринку в серпні буде дещо схожою на перший тиждень місяця: наразі відсутні підстави для якихось різких змін трендів.

При цьому, за його словами, вже у вересні на ринку можуть статися ґрунтовні зміни: триватиме процес поступового "об’єднання" офіційного та роздрібного курсів валют, а на фоні зниження облікової ставки, комерційні банки поступово знижуватимуть ставки як за гривневими депозитами, так і за кредитами (очікується, що до кінця року облікова ставка знизиться до 20%, а це може потенційно дати зниження ставок за гривневими депозитами та кредитами на 3-4 в.п.).

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