Курс долара та євро у банку збільшився на 10 та 35 копійок відповідно.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок - до 37,70 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 35 копійок - до 41,35 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн/дол., євро – 40,35 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют в обмінниках - дані на 14 квітня

Як повідомляв УНІАН, курс гривні в столичних обмінниках послабився й щодо долара, й щодо євро.

Зокрема, американська валюта здорожчала на 5 копійок – до 37,95 грн/дол, а щож євро курс гривні послабився на 35 копійок і становить 41,50 грн/євро.

Продати долари в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., а євро торгується за курсом 40,70 грн за євро.

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