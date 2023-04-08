Долар та євро у банку сьогоьдні додали у ціні 8 та 20 копійок відповідно.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 8 копійок – до 37,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 20 копійок – до 40,85 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро – 39,85 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн

Ситуація на валютному ринку України

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - дані з обмінників

Як повідомляв УНІАН, курс гривні в столичних обмінниках послабився одразу на 15 копійок і тепер становить 37,90 грн/дол.

Щодо євро курс гривні також послабився на 10 копійок - до 41,10 грн/євро.

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