Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,90 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок - до 38,40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок – до 40,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,90 грн/дол., євро - 39,40 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Курс під час війни

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу. Вже в липні 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв пргнозував, що на початку березня 2023 року курс долара в Україні перебуватиме в межах коридору від 38,30 гривні до 39,80 грн/дол., а по євро - від 40,00 до 42,00 грн/євро.

Директор департаменту казначейства банку COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що березні буде коливання готівкового курсу в межах 38-39, 5 грн за долар і 40-41 грн за євро.

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