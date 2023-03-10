Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,20 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 10 копійок – до 38,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився також на 10 копійок – до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,20 грн за дол., євро - 40,10 грн за євро.

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Війна в Україні та ситуація з курсом

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну вже в травні 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, хоча раніше курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

Вже в липні офіційний курс гривні в Украні був ослаблений на 25%.

Директор департаменту казначейства банку "COMINBANK" Герман Марченко прогнозував, що з 13 по 19 березня можливі динамічні зміни курсових коливань в діапазоні 0,3-0,5 грн. Експерт вважає, що вони будуть відбуватися в нових "весняних межах": готівковий курс долара становитиме 38-39 грн/дол., готівковий курс євро - 40-41 грн/євро.

Аналітик Олексій Кущ прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у березні не переступить позначку в 44 грн/дол.

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