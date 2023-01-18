Курс долара у банку залишився на рівні вчорашнього показника.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і складає 42,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро – 41,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва становить 40,60 грн/дол. Курс гривні щодо євро залишився на рівні попереднього дня - 43,25 грн/євро.

Продати долари в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., а євро – 42,50 грн за євро.

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