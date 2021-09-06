У "ПриватБанку" наголосили, що мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні.

"ПриватБанк" виставить на продаж портфель безнадійних карткових кредитів українців загальною сумою понад 700 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба банку, відповідне рішення ухвалила наглядова рада фінустанови.

"Згідно з умовами продажу, учасникам ринку буде запропоновано портфель понад 90 тисяч "безнадійних" кредитів", - йдеться в повідомленні.

У "ПриватБанку" наголосили, що права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на "голландському аукціоні" та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

"До участі у конкурсі будуть допущені лише професійні компанії, що відповідають новим жорстким законодавчим вимогам, сучасним стандартам етики коллекшн та суворим внутрішнім стандартам банку", - наголосили у фінустанові.

Зазначається, що портфель для продажу включає кредити, списані коштом сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, окрім заборгованості за кредитною карткою.

За словами заступника голови правління "ПриватБанку" з питань управління ризиками Лариси Чернишової, мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні.

"Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення. Наразі аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів перевищуватимуть очікувану ціну продажу, - сказала Чернишова.

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Голландський аукціон: що це

Голландські аукціони - це один із різновидів аукціонів, які працюють за принципом пониження ціни. Під час аукціону ціна автоматично знижується, аж поки хтось із учасників це зниження не зупинить, що означатиме його готовність купити лот за цю суму.

Зазначимо, що зазвичай безнадійні кредити купують колекторські компанії, які потім намагаються стягувати гроші з боржників.

Колектори в Україні

Колектор – це працівник колекторської компанії, який спеціалізується на роботі з проблемними боржниками. Колекторська компанія – підприємство, яке надає послуги стягнення прострочених боргів.

14 липня 2021 року, в Україні набув чинності закон, що регулює роботу колекторських компаній.

Також, Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за додержанням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості. Зокрема, їх зобов’язали унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості.

Автор: Олександр Топчій