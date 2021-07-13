Зокрема, їх зобов’язали унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості.

Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за додержанням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Про це регулятор повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що Нацбанк зокрема встановив кваліфікаційні вимоги для працівників колекторських компаній та осіб, яких вони залучають на підставі цивільно-правових договорів, а також запровадив порядок застосування заходів впливу до учасників колекторського ринку.

"Мета документа – забезпечити відповідальне ставлення кредитодавців, нових кредиторів та колекторських компаній до всіх категорій споживачів. Зокрема, унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості", - сказано в повідомленні.

Читайте такожХалява закінчилася: у Києві борги за комуналку вибиватимуть колектори

Нагляд за додержанням вимог щодо етичної поведінки, встановлених законом "Про споживче кредитування" та нормативно-правовими актами Національного банку, здійснюватиметься у формі безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.

У разі виявлення порушень установлених вимог щодо етичної поведінки, Національний банк застосовуватиме заходи впливу, зокрема накладатиме штрафні санкції.

Довідка УНІАН. Колектор – це працівник колекторської компанії, який спеціалізується на роботі з проблемними боржниками.

Колекторська компанія – підприємство, яке надає послуги стягнення прострочених боргів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький