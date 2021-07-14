Регулятор затвердив порядок реєстрації колекторських компаній у спеціальному реєстрі.

Сьогодні, 14 липня 2021 року, в Україні набув чинності закон, що регулює роботу колекторських компаній.

Закон № 1349-IX був прийнятий 19 березня 2021 року № 1349-IX.

Читайте такожБез погроз і ненормативної лексики: колекторів зобов'язали бути чемними з кредитними боржниками

Що змінилося:

регулятор затвердив порядок реєстрації колекторських компаній у спеціальному реєстрі;

затверджено вимоги до їх структури власності;

затверджено вимоги до ділової репутації;

затверджено вимоги до професійної придатності керівників;

затверджено вимоги до професійної придатності працівників.

Юридична особа, яка планує отримати статус колекторської компанії, повинна відповідати вимогам Положення про реєстрацію колекторських компаній і повинна подати необхідні документи для реєстрації.

Що встановлює положення:

порядок ведення НБУ реєстру колекторських компаній;

перелік даних, що відображаються в реєстрі;

вимоги до документів, які потрібно подати до регулятора для включення до реєстру колекторських компаній;

порядок їх розгляду НБУ;

вимоги до осіб, які мають намір бути включеними до реєстру колекторських компаній;

вимоги до ділової репутації;

вимоги до структури власності;

порядок оцінки НБУ відповідності зазначеним вимогам;

порядок виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру;

порядок нагляду за колекторськими компаніями, включеними до реєстру;

У НБУ запевнили, що включать до Реєстру тільки ті компанії, які не порушують законодавство про захист прав споживачів, що мають бездоганну ділову репутацію, прозору структуру власності, а також керівників, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

Що зміниться для боржників:

кредитор також буде зобов'язаний публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює, на своєму веб-сайті та в місцях надання послуг;

ще до підписання кредитного договору споживач повинен буде отримати вичерпну інформацію про компанію, з якою належить врегулювати прострочення в разі її настання;

представник колекторської компанії при спілкуванні з боржником повинен буде повідомляти своє прізвище та ім'я;

боржнику повинні повідомити назву кредитора;

боржнику мають назвати колекторську компанію;

боржнику повинні повідомити про причину дзвінка;

боржнику мають назвати суму простроченого боргу.

Що чекає на колекторів, які порушили закон:

штраф від 50 до 100 тис. грн;

виключення з Реєстру колекторських компаній;

якщо колектор протягом року двічі порушить вимоги щодо етичної поведінки, кредитор має достроково розірвати з ним договір;

колектор може бути позбавлений права здійснювати колекторську діяльність.

Реєстрація колекторських компаній

Реєстрація колекторських компаній, що вже працюють на ринку, триватиме з 14 липня до 13 серпня 2021 року.

Юридичні особи без статусу фінансової установи повинні за цей період подати в НБУ повний пакет документів для реєстрації.

Фінансовим установам, які мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг, потрібно подати скорочений перелік документів.

НБУ буде вести реєстр колекторських компаній, формувати та оновлювати його.

Боротьба з погрозами

13 липня 2021 року Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за дотриманням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко