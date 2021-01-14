Підприємство розміщується в Червонограді Львівської області.

Фонд державного майна виставив на прозорий онлайн-аукціон ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт.

Читайте такожШмигаль пояснивши, що цього року завадило великій приватизаціїЯк повідомляє прес-служба фонду, підприємство розміщується в Червонограді Львівської області й виступає генпідрядником будівництва шахти №10"Нововолинська".

"Крім основного виду діяльності, підприємство спеціалізується на веденні робіт з будівництва та ремонту об'єктів і комунікацій промислового, житлового та іншого призначення, будівництві та ремонті доріг, наданні транспортних послуг", - сказано в повідомленні.

Підприємство володіє 15 726,8 квадратних метрів будівель і споруд, розміщених на земельних ділянках площею 8,99 га як у Червонограді, так і місті Шацьк Волинської області, де розміщена база відпочинку підприємства.

Стартова ціна підприємства становить 11,15 мільйона гривень, а прийом заявок на участь в аукціоні триває до 24 січня.

Що цьому передувало

За даними Міністерства енергетики, трансформація вугільних регіонів в Україні має початися у 2021 році й тривати до 2028-2030 років.

В Україні 65 моногородів, зав'язаних на вугільній галузі, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.

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Автор: Дмитро Шварц