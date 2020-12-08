Прем'єр підкреслив, що без міжнародної технічної та фінансової підтримки Україні буде складно досягти даної мети.

Україна планує найближчим часом приєднатися до "Безвугільного альянсу", а до 2070 року повністю відмовитися від використання вугілля.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході німецько-українського енергетичного форуму.

"Україна незабаром приєднається до "Безвугільного альянсу". Ми плануємо поступово, до 2050 року, скоротити кількість вугільних шахт, і до 2070 року - відмовитися від використання викопного виду палива, ставши кліматично нейтральними", - сказав Шмигаль.

При цьому він підкреслив, що без міжнародної технічної та фінансової підтримки Україні буде складно досягти даної мети.

"Зрозуміло, що самостійно Україні буде складно досягти такої мети, якщо Україна не залучить міжнародну технічну та фінансову допомогу", - зазначив він.

Що цьому передувало

Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні у 2019 році скоротився на 6,2% в порівнянні з 2018 роком – до 31,22 мільйона тонн.

За даними Міністерства енергетики, трансформація вугільних регіонів в Україні має розпочатися наступного року і триватиме до 2028-2030 років.

В Україні 65 моногородів, які зав'язані на вугільній галузі, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.

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Автор: Ігор Орел