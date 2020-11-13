Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,2.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами України за січень-вересень 2020 року склав 4,444 млрд дол., що на 5,4% більше профіциту за аналогічний період попереднього року(4,216 млрд дол.).

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, експорт послуг з України за цей період скоротився на 12% - до 8,15 млрд дол., а імпорт скоротився на 26,5% - до 3,7 млрд дол.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,2 (за січень-вересень 2019 року - 1,84), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 214 країн світу.

Що таке профіцит

Профіцит - це перевищення доходів над витратами.

Попередні показники

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом у 2,399 мільярда доларів, що у 2,5 раза менше дефіциту за аналогічний період 2019 року (5,915 мільярда доларів).

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік був зведений з дефіцитом в 3,633 млрд дол., що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік. В тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році зріс на 8,8% – до 10,723 млрд дол.

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2020 року зведено з профіцитом в 530,8 млн дол., тоді як за аналогічний період 2019 року спостерігався дефіцит в 4,199 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2020 року склав 2,944 млрд дол., що у 2,5 раза нижче дефіциту за аналогічний період попереднього року(7,204 млрд дол.).

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Автор: Дмитро Шварц