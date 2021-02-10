Інфляція в 2021 році (в річному вимірі) очікується на рівні 6,5%.

ВВП України у 2021 році зросте на 4,2% внаслідок відновлення зовнішнього попиту, що підтримує експорт, і активізації особистого споживання.

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Про це йдеться в консенсус-прогнозі Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки, складеному за даними Нацбанку і великих інвестиційних компаній.

"Очікуване зниження реального ВВП у 2020 році становить 4,9%, у 2021 році ВВП зросте на 4,2%. Відновлення зовнішнього попиту підтримає експорт, а фіскальні та монетарні стимули активізують особисте споживання", - сказано в дослідженні.

Зазначається, що активна вакцинація в останні тижні підсилює оптимізм на сировинних ринках, що відбилося в зростанні відповідних котирувань. Зокрема, продовжилося подорожчання енергоносіїв, що стало ключовим фактором перегляду прогнозів для України (НБУ та інвестиційних компаній).

Прогноз зростання цін в Україні

Згідно з наведеними даними, інфляція у 2021 році (в річному вимірі) очікується на рівні 6,5%, ключові ризики - підвищення соціальних стандартів і зростання цін на енергоносії.

Середній курс валют у 2020 і 2021 роках – 27,0 гривні/долар і 28,7 гривні/долар відповідно. Передбачувана ревальвація в першій половині 2021 року на тлі поліпшення платіжного балансу зміниться девальвацією в другій половині року.

"Політика монетарного пом'якшення провідних країн світу стимулює зростання обсягів ліквідності, збільшує можливості припливу капіталу. Потреба Мінфіну в іноземній валюті й порівняно високі процентні ставки на ОВДП, своєю чергою, залучають іноземних інвесторів. Цей фактор і кращі умови для експорту сприятимуть зміцненню курсу гривні в першому півріччі 2021 року", - сказано в документі.

Прогноз зростання резервів України

Також, за даними консенсус-прогнозу, очікується зростання міжнародних резервів України з рівня 28,6 мільярда доларів у 2020 році до рівня 30,9 мільярда доларів у 2021 році. Вищого рівня може бути досягнуто у разі отримання траншу від МВФ.

Ставка рефінансування НБУ, за даними прогнозу, зросте з 6% на кінець 2020 року до 7,3% на кінець 2021 внаслідок посилення монетарної політики НБУ у відповідь на прискорення інфляції.

"Підвищення соціальних стандартів і зростання цін на енергоносії, швидше за все, призведуть до перевищення інфляцією у 2021 році цілі НБУ. На тлі прискореної інфляції прогнозний профіль ставки НБУ (на рівні 7% протягом другого півріччя) означає пом'якшення монетарної політики, очевидно, прийняте з міркувань подальшої підтримки економічного відновлення", - йдеться в прогнозі.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що у 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.

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Автор: Катерина Жирій