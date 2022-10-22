Особлива монетка може легко загубитися серед звичайного дріб'язку у скарбничці.

В Україні можна продати монету номіналом в 2 копійки за тисячі гривень, але проста монетка для цього не підійде. Великі суми нумізмати готові віддавати тільки за незвичайні екземпляри.

Так, на аукціоні Violity активно зростають ставки на одну з таких монет.

2 копійки, як видно по фото, мають незвичайний дефект. Її карбували на заготівлі для монети номіналом 10 копійок, через що гурт трохи "з'їхав".

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Власник лота описав монету так:

"2 копійки 2011 рік, алюмінієва бронза, на заготівлі для монети 10 копійок. Вага 1.7 гр, діаметр 16.8 мм".

Ставки на монету зростають. Нумізмати піднімають ціну і готові віддати за лот чимало грошей. Зараз сума, яку готові заплатити за таку монету, становить вже 6 тисяч гривень.

Незвичайні монети в Україні: як можна знайти унікальний екземпляр серед простої дрібниці

Нумізмати готові віддавати чимало грошей за рідкісні монети. Так, за 1 гривню можна отримати навіть 10 тисяч гривень. Однак монета повинна мати особливість - унікальний вузький гурт.

На аукціонах також з'являлася монета за 27 тисяч гривень. Такі гроші нумізмати були готові віддати за 5 копійок, які експерти називають "хуліганкою".

Монета номіналом в 1 гривню може коштувати навіть більше. Особливість гривні в тому, що вона може бути перечеканена з 5-копійчаної радянської монети. Нумізмати, обговорюючи даний лот, відзначали, що готові віддавати за неї мінімум 50 тисяч гривень. Виявилося, що за підсумком монету продали за майже 3 тисячі доларів.

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