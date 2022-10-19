Нумізмати мають можливість заволодіти монетою, виготовленою в Україні ще у 1992 році.

В Україні продають монету за майже 2 тисячі доларів. Така вартість обумовлюється незвичайними особливостями й датою виготовлення.

Лот розмістили на аукціоні Violity.

Користувач ресурсу з ніком Jei виставив на продаж монету номіналом 1 гривня. Згідно з описом, її ввели в обіг 30 років тому - у 1992 році, коли Україна лише відмовилася від рублів і купонів, розпочавши перехід на національну валюту. Тоді над копійками експериментували, змінювали дизайн і написи, а виробляли взагалі закордоном, бо не існувало власних потужностей. Саме тому серед нумізматів монети періоду 1992-1996 років дуже цінуються.

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Представлений лот характеризується такими особливостями:

має діаметр 26 мм,

товщину по канту – 0,15 мм,

вагу – 5,2 г,

гурт стандартний, рубчастий. На аверсі зображена цифра 1 разом з традиційними геометричними фігурами – маленькими та великими трикутниками.

Відомо, що монета знаходиться у Кременчуці Полтавської області. Власник зауважив, що не проводив реставрацію. Це вагоме уточнення, оскільки найбільша унікальність лоту якраз у збереженні початкового стану.

Якщо придивитися, на аверсі та реверсі чітко проглядаються обриси надпису "5 копійок, 1990 рік". Це означає, що гривню могли перекарбувати ще з радянської копійки. Ця особливість забезпечила лоту кілька десятків покупців, готових викласти за нього майже 2 тисячі доларів.

Найвищою ставкою стала пропозиція в 55 601 грн (близько 1889.88 $) – і вартість, яку нумізматам не шкода заплатити, постійно підвищується.

Зазначимо, що в Україні часто продають рідкісні монети. Раніше УНІАН писав, що продавали 5 копійок 1992 року за 4 тисячі гривень.

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