Відповідна норма міститься в ухваленому Верховною Радою 1 липня законі.

Мобілізовані працівники в Україні на час призову можуть втратити гарантію збереження середнього заробітку, при цьому за ними зберігається місце роботи та посада.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна норма міститься в ухваленому парламентом 1 липня законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" (№ 7251).

Згідно з текстом законопроекту, документом вносяться зміни до статті 119 Кодексу законів про працю (КЗпП), яка передбачала збереження за працівниками, призваними на військову службу (у тому числі за призовом під час мобілізації) місця роботи, посади та середнього заробітку на підприємстві.

"У частині третій статті 119 слова "зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток" замінити словами "зберігаються місце роботи та посада", - сказано в документі.

Зараз закон направлений на підпис президенту.

Війна в Україні та виплати військовим:

11 березня 2022 року Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що виплати військовим роблять на випередження, щоб вони почувалися захищеними.

25 травня Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив механізм нарахування зарплати військовим.

13 червня 2022 року заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про зарплати українських військових.

7 липня 2022 року в Міноборони заявили, що ніяких затримок у виплаті зарплат військовим немає.

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