До України та країн НАТО доставлення монети безкоштовне.

Сувенірний магазин Білого дому випустив колекційну монету, яка вшановує український опір російському вторгненню на острів Зміїний. Це дев'ята монета в серії "Історичні моменти" та 34-та - ​​в колекції "Історичні моменти американського президентства".

Про це повідомляє магазин Білого дому.

Зазначається, що кожна монета матиме сертифікат з номером видання та оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою. Зараз можна оформити попереднє замовлення з доставленням від 30 вересня 2022 року. Доставка до України та всі країни НАТО безкоштовна. Сама монета коштує $100.

Додається, що 20% усіх прибутків від цього продажу буде спрямовано українським жінкам і дітям через магазин подарунків Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі й зрештою були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.

За даними Forbes, росіяни втратили на Зміїному та в навколишніх водах техніки на $915 мільйонів. Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Він брав участь в окупації Зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був уражений й затонув через день.

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