Ухвалення законопроекту (№7492) в цілому підтримали 313 народних депутатів.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Верховна Рада розширила список податкових пільг для волонтерів.

Як повідомив член фракції Голос Ярослав Железняк, ухвалення законопроекту (№7492) в цілому підтримали 313 народних депутатів.

Закон передбачає, що після занесення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ звільнення від оподаткування (18% ПДФО і 1,5% військового збору) поширюється не тільки на майбутні періоди та попередній звітний рік, але і на термін з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів. Ця норма діє до кінця 2022 року.

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Податкові пільги для волонтерів в Україні діють з 2014 року. Однак раніше передбачалося, що пільга буде діяти тільки після внесення волонтера до реєстру. Таким чином, люди, які почали збирати кошти відразу після початку повномасштабної війни та ще не встигли тоді зареєструватися — повинні були сплатити з них податки.

Війна в Україні та ситуація з податками:

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

8 листопада 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову, згідно з якою важливі для проходження опалювального сезону товари будуть звільнені від ввізного мита. Зокрема, від ввізного мита звільнять генератори та акумулятори.

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