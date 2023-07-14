За відповідні пропозиції до РНБО проголосували 270 народних депутатів. До переліку потрапив президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков та інші представники.

Верховна Рада України схвалила пропозиції до Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до 36 представників спортивних організацій Росії та Білорусі.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 270 народних депутатів. Постановою (реєстр. №9408) передбачається схвалити та внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до представників спортивних організацій Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Йдеться про 18 видів санкцій, серед яких, зокрема блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та позбавлення державних нагород України.

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РНБО рекомендується ухвалити рішення щодо застосування санкцій до 36 представників спортивних організацій РФ та РБ, а також забезпечити інформування компетентних органів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.

У цьому переліку є заступник міністра спорту та туризму Республіки Білорусь Олександр Барауля, голова білоруської федерації футболу Володимир Базанов, колишній менеджер збірної Росії з хокею, член залу хокейної слави Павло Буре та президент футбольного клубу "Торпеда" (Москва) Ілля Геркус.

Серед інших, у цьому переліку президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков. Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Спортсмени "відхрещуються" від громадянства РФ через війну

Як повідомлялося, понад 200 російських спортсменів після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, змінили своє громадянство і почали виступати на міжнародних змаганнях під прапорами інших країн.

Згідно з інформацією російських засобів масової інформації, найбільше спортсменів, які змінили російське громадянство в період війни, серед шахістів - 141 людина.

Зауважується, що від російського спортивного громадянства відмовляються як молоді і маловідомі спортсмени, так і досить знамениті атлети, які вже вигравали великі міжнародні змагання.

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