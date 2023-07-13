Ведення цього Реєстру забезпечуватиме Апарат Ради національної безпеки і оборони України, передбачається надання безоплатного публічного доступу до інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким створила Державний реєстр санкцій. За це рішення проголосували 314 народних депутатів.

Йдеться про Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій (реєстр. №8392). Законом визначається, що Державний реєстр санкцій - це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції.

Реєстр створюється з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції.

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Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.

Порядок ведення та доступу до Реєстру визначається Положенням про Державний реєстр санкцій, що затверджується Радою національної безпеки і оборони України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про санкції" та Законом України "Про публічні електронні реєстри".

Реєстр ведеться державною та англійською мовами з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до національних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

Відомості, що містяться в Реєстрі, викладаються у форматі, доступному для автоматизованого збору, обробки та завантаження інформації, а також в інших форматах, визначених Положенням про Державний реєстр санкцій.

У Реєстрі зазначається інформація щодо підстав для застосування, скасування чи внесення змін до санкцій; перелік санкцій, що застосовуються, скасовуються чи змінюються, у розрізі кожної особи, щодо якої застосовано санкції.

Також вказується інформація щодо органів державної влади та інших держорганів, відповідальних за виконання рішення РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій; перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації; відомості про суб’єкта внесення пропозиції про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій стосовно кожної особи, щодо якої застосовані санкції.

Ведення Реєстру забезпечує Апарат РНБО, який є держателем цього Реєстру.

Днем початку функціонування Державного реєстру санкцій є день опублікування Апаратом РНБО повідомлення про початок функціонування Реєстру у газеті "Голос України".

Апарат РНБО не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом має забезпечити створення та функціонування Реєстр, а також опублікувати повідомлення про початок функціонування Реєстру в "Голосі України".

Серед іншого, законом визначається, що справа про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, вирішується колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду протягом 30 (раніше - 10) днів з дня надходження позовної заяви до суду.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Санкції України проти агресора

У грудні 2022 року Верховна Рада рекомендувала Раді нацбезпеки і оборони застосувати персональні санкції до низки спортсменів з Росії, Білорусі та інших держав.

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в РФ релігійних організацій.

Також було введено в дію новий пакет санкцій РНБО проти священнослужителів УПЦ МП.

15 січня 2023 року Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Росії, України і Білорусі. РНБО схвалила ці санкції після внесення пропозицій Службою безпеки України.

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