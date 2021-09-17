Рахункова палата за останні три роки виявила порушень та недоліків на загальну суму 11,8 млрд гривень.

За результатами аудитів у сфері взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами Рахункова палата за останні три роки виявила порушень та недоліків на загальну суму 11,8 млрд гривень.

Як повідомила прес-служба РП, про це заявив член Рахункової палати Василь Невідомий під час міжнародної конференції у Харкові.

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"За 2018–2020 роки Рахункова палата провела 21 аудит у сфері взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами. За їх результатами виявили порушень та недоліків на загальну суму 11,8 млрд гривень. Лише минулого року обсяг порушень за цим напрямом сягнув десятої частини усіх порушень, виявлених за рік", – цитує прес-служба Невідомого.

Він навів приклад аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній службі здоров’я (НСЗУ) на первинну медичну допомогу. Об’єктами цього аудиту були 23 установи, які надають первинну медичну допомогу в 5 областях та місті Києві.

"Аудитори виявили, що ці установи використовували кошти, отримані від НСЗУ, на власний розсуд, не здійснювали облік наданих медичних послуг. Деякі установи порушували умови договорів, зокрема через те, що не мали необхідного обладнання та працювали без дозвільних документів. При цьому, НСЗУ не ініціювала припинення дії таких договорів, і майже 50 млн грн були використані з порушеннями, що містять ознаки кримінальних правопорушень", – підкреслив член РП.

За його словами, неналежне виконання повноважень, неефективні та несвоєчасні рішення, відсутність належного контрою та допущення порушень законодавства на місцевому рівні призводять до неефективного використання коштів платників податків, гальмують можливості розвитку регіонів і ставлять під загрозу досягнення цілей державної політики у відповідній сфері.

Рахункова палата: що потрібно знати

Відповідно до законодавства, Рахункова палата здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням від імені Верховної Ради. Рахункова палата підзвітна Верховній Раді України та регулярно її інформує про результати своєї роботи.

Автор: Богдан Слуцький