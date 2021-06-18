У 2020 році обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 28% - до 2,5 трлн грн.

Україна в серпні-вересні має погасити 2,2 млрд дол. державного боргу.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан при розгляді звіту про виконання Державного бюджету на 2020 рік у залі Верховної Ради.

"У нас серпень і вересень критичні. У нас повернення боргів 2,2 млрд дол. Я думаю, що уряд зараз докладатиме всіх зусиль, щоб ці кошти були спрямовані саме на погашення тих боргів, які взяла наша держава", - сказав він.

Також Пацкан додав, що за 2020 рік обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 28% - до 2,5 трлн грн. На його обслуговування і погашення у 2020 році було направлено 512 млрд грн, що становить половину видатків держбюджету.

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Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, Україна 31 травня 2021 року здійснила першу виплату за державними деривативами (ВВП-варантами) на суму 40,75 млн дол. за зростання ВВП на 3,2% у 2019 році.

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Автор: Дмитро Шварц