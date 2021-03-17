Апеляційний суд може відмовити в позові ФГВФО і зупинити весь ринок продажу проблемних активів.

Негативне рішення Північного апеляційного господарського суду у справі про продаж проблемних активів найбільших банків України може поставити під загрозу весь ринок продажів проблемних активів (NPL).

Рішення має бути винесено на цьому тижні, пише Новое время.

Нагадаємо, 20 жовтня 2020 року Госпсуд міста Києва визнав недійсними торги, на яких було реалізовано найдорожчий за ціною продажу лот — пул проблемних кредитів трьох ліквідованих банків: «Дельта Банк», ВАТ «КБ «Надра» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Вартість лота склала майже 850 млн грн. Переможцем аукціону стала фінансова компанія "Інвестохіллс Веста". Зі свого боку, Фонд гарантування вкладів, НБУ, "Банк" Фінанси і Кредит» і «Дельта Банк» подали апеляцію на рішення Госпсуду в Північний апеляційний госпсуд.

«Рішення (суду апеляційної інстанції - ред.) може стати початком ланцюгової реакції ряду подій. Може фактично зупинити продажі NPL, в тому числі діючих банків, і викликати лавину нових судових справ за позовами інших боржників», — йдеться в матеріалі. Вигодоодержувачами в такому випадку виявляться українські олігархи, які практикують схему видачі кредитів сполучним компаніям, зокрема Костянтин Жеваго.

У разі винесення негативного рішення, фактично зупиняться продажі NPL не тільки банків, що виводяться з ринку, але і діючих, які мають в портфелі NPL. За даними НБУ, обсяг NPL в працюючих банках на даний момент перевищує 40%. Також зупиняться розрахунки з кредиторами банків, які здійснюються саме за рахунок реалізації активів.

В цілому рішення не на користь Фонду гарантування вкладів стане великим ударом по інвестиційному клімату України, вважають експерти. "Ясна річ, що в цьому бізнесі закладаються ці ризики, так як він досить маржинальний. Але це вкрай негативний сигнал. Це ще одна цеглинка в показник відсутності в Україні верховенства права і того, що суди в Україні можуть бути корумповані», — заявив інвестбанкір Сергій Фурса.

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Автор: Григорій Бондар