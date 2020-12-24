Аналітики опитали понад 300 українських роботодавців.

У 2021 році частина керівників українських компаній планують збільшити заробітні плати своїм співробітникам.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Зарплати своїх співробітників готові переглянути чверть роботодавців.

Зазначається, що залишити розмір виплат без змін вирішила кожна п'ята компанія. Зменшити плату планують 1,5% з усіх роботодавців. А майже половина ще не визначилися стосовно цього питання.

Про це свідчать дані опитування одного з порталів пошуку роботи.

Аналітики опитали понад 300 українських роботодавців.

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Автор: УНІАН