У 2021 році частина керівників українських компаній планують збільшити заробітні плати своїм співробітникам.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
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Зарплати своїх співробітників готові переглянути чверть роботодавців.
Зазначається, що залишити розмір виплат без змін вирішила кожна п'ята компанія. Зменшити плату планують 1,5% з усіх роботодавців. А майже половина ще не визначилися стосовно цього питання.
Про це свідчать дані опитування одного з порталів пошуку роботи.
Аналітики опитали понад 300 українських роботодавців.
Держбюджет-2021: що відомо
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року Разумков підписав закон про держбюджет України на 2021 рік.
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