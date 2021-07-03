Зміни внесли до постанови від 29 грудня 2018 року.

Росія розширила перелік продуктів, які заборонені для ввезення на територію РФ з України.

Про це сказано у постанові російського уряду.

В документі, який підписали ще 28 червня, розширюється перелік продуктів, які не можна ввозити на територію Росії з України.

До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їхнього приготування.

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Що Росія заборонила ввозити з України

Не можна ввозити на територію Росії з України:

ячмінь;

пальмову олію та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн;

готові і консервовані м'ясні продукти,;

м'ясні субпродукти;

готові і консервовані ракоподібні;

незнежирена какао-паста;

макаронні вироби;

попкорн;

морозиво;

цукор;

продукти типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна;

томатний кетчуп та інші томатні соуси:

майонез;

продукти для приготування соусів;

макуху;

продукти, які використовують на корм худобі;

деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.

Що цьому передувало

У грудні 2018 року Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.

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Автор: Олег Давигора