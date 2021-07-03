Росія розширила перелік продуктів, які заборонені для ввезення на територію РФ з України.
Про це сказано у постанові російського уряду.
В документі, який підписали ще 28 червня, розширюється перелік продуктів, які не можна ввозити на територію Росії з України.
До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їхнього приготування.
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Що Росія заборонила ввозити з України
Не можна ввозити на територію Росії з України:
- ячмінь;
- пальмову олію та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн;
- готові і консервовані м'ясні продукти,;
- м'ясні субпродукти;
- готові і консервовані ракоподібні;
- незнежирена какао-паста;
- макаронні вироби;
- попкорн;
- морозиво;
- цукор;
- продукти типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна;
- томатний кетчуп та інші томатні соуси:
- майонез;
- продукти для приготування соусів;
- макуху;
- продукти, які використовують на корм худобі;
- деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.
Що цьому передувало
У грудні 2018 року Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.
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