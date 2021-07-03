Українське морозиво стало забороненим у РФ / фото pixabay.com

Росія розширила перелік продуктів, які заборонені для ввезення на територію РФ з України.

Про це сказано у постанові російського уряду.

В документі, який підписали ще 28 червня, розширюється перелік продуктів, які не можна ввозити на територію Росії з України. 

До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їхнього приготування.

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Що Росія заборонила ввозити з України

Не можна ввозити на територію Росії з України:

  • ячмінь;
  • пальмову олію та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн;
  • готові і консервовані м'ясні продукти,;
  • м'ясні субпродукти;
  • готові і консервовані ракоподібні;
  • незнежирена какао-паста;
  • макаронні вироби;
  • попкорн;
  • морозиво;
  • цукор;
  • продукти типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна;
  • томатний кетчуп та інші томатні соуси:
  • майонез;
  • продукти для приготування соусів;
  • макуху;
  • продукти, які використовують на корм худобі;
  • деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.

Що цьому передувало

У грудні 2018 року Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.

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Автор: Олег Давигора