Цього розу Росія заборонила імпорт осей для залізничних коліс, колісних пар, безпосередньо коліс та виливок для таких коліс.

Росія вирішила розширити свої санкції та заборонила ввезення залізничних коліс з України.

Читайте такожРосія вирішила закрити торгові представництва в Україні та ЛитвіПро це йдеться у постанові уряду РФ від 6 лютого

Документ вносить зміни до постанови від 29 грудня 2018 року (№ 1716-83). Вона містить перелік заборонених до ввозу в РФ товарів, країною походження або країною відправлення яких є Україна або які перевозять через територію України.

Нова постанова доповнює цей список. Тепер заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше; колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, і виливок для таких коліс.

Також був заборонений імпорт бічних рам візків вантажних вагонів і надресорних балок.

Постанова набуває чинності 9 лютого.

Що цьому передувало

29 грудня 2018 року Росія запровадила заборону на імпорт низки українських товарів.

Тоді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що це - відповідь на санкції з боку України.

Уряд Росії може скасувати свої обмеження, якщо Україна скасує свої.

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Автор: УНІАН