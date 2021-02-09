Росія вирішила розширити свої санкції та заборонила ввезення залізничних коліс з України.
Читайте такожРосія вирішила закрити торгові представництва в Україні та ЛитвіПро це йдеться у постанові уряду РФ від 6 лютого
Документ вносить зміни до постанови від 29 грудня 2018 року (№ 1716-83). Вона містить перелік заборонених до ввозу в РФ товарів, країною походження або країною відправлення яких є Україна або які перевозять через територію України.
Нова постанова доповнює цей список. Тепер заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше; колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, і виливок для таких коліс.
Також був заборонений імпорт бічних рам візків вантажних вагонів і надресорних балок.
Постанова набуває чинності 9 лютого.
Що цьому передувало
- 29 грудня 2018 року Росія запровадила заборону на імпорт низки українських товарів.
- Тоді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що це - відповідь на санкції з боку України.
- Уряд Росії може скасувати свої обмеження, якщо Україна скасує свої.
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