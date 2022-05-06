На швидке відновлення, яке триватиме не більше півроку, розраховують 29% компаній.

Більше половини компаній з тих, які зараз не працюють, не можуть говорити про відновлення роботи, поки не закінчилася війна.

Про це свідчать результати переданого УНІАН опитування, проведеного експертно-аналітичним центром кадрового порталу grc.ua.

"53,1% компаній з тих, хто зараз не працює, не можуть говорити про відновлення роботи, поки не закінчилася війна. Однак кожна п'ята компанія (20,4%) серед тих, хто поки не відновив комерційну діяльність, розглядає можливість відновлення роботи в найближчій перспективі 1-2 місяці", - йдеться в дослідженні.

При цьому наголошується, що стримано оптимістичні прогнози щодо відновлення бізнесу до довоєнного рівня озвучують більш ніж половина компаній.

"На швидке відновлення, яке триватиме не більше півроку, розраховують 29,1% компаній. Будуть відновлюватися протягом року 19,4% компаній", - йдеться в дослідженні.

Опитування проводилося кадровим порталом grc.ua у квітні-травні 2022 року серед представників компаній різних галузей у всіх регіонах України, крім окупованих територій.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 6 травня 2022 року збитки України від війни перевищили $600 мільярдів