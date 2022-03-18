У МВФ є методологія розрахунку попередніх втрат.

Міжнародний валютний фонд очікує на падіння ВВП України на 35% за підсумками 2022 року через військового вторгнення Росії.

Про це розповів заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован в інтерв'ю "НВ".

"Виходячи зі схожих військових конфліктів, у МВФ є методологія розрахунку попередніх втрат, по ній Україна втратить до 35% ВВП, але це виходячи з сьогоднішньої ситуації та динаміки останніх декількох днів, коли у нас не найвища інтенсивність обстрілів і є переговорний процес, який чисто теоретично може привести до якого-небудь результату", - сказав Рашкован.

Він зазначив, що зараз переговорна позиція завдяки зусиллям Збройних сил України, очевидно, краща, ніж була 10 днів тому.

"Також зрозуміло, що якщо Путін не буде йти на будь-які умови, які для нас будуть легкотравними, то падіння російської економіки буде ще більшим, і це теж потрібно враховувати", - додав Рашкован.

Війна проти України: