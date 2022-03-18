Міжнародний валютний фонд очікує на падіння ВВП України на 35% за підсумками 2022 року через військового вторгнення Росії.
Про це розповів заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован в інтерв'ю "НВ".
"Виходячи зі схожих військових конфліктів, у МВФ є методологія розрахунку попередніх втрат, по ній Україна втратить до 35% ВВП, але це виходячи з сьогоднішньої ситуації та динаміки останніх декількох днів, коли у нас не найвища інтенсивність обстрілів і є переговорний процес, який чисто теоретично може привести до якого-небудь результату", - сказав Рашкован.
Він зазначив, що зараз переговорна позиція завдяки зусиллям Збройних сил України, очевидно, краща, ніж була 10 днів тому.
"Також зрозуміло, що якщо Путін не буде йти на будь-які умови, які для нас будуть легкотравними, то падіння російської економіки буде ще більшим, і це теж потрібно враховувати", - додав Рашкован.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.