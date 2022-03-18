Радник голови ОП впевнений, що українці зможуть повернутися у свої домівки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович переконує, що активна фаза війни має закінчитися через 2-3 тижні.

Про це Арестович написав у своєму Telegram-каналі.

"Активна фаза майже завершена під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом. Навіть якщо вони десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно, все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це або на 10 днів ще вилучиться. Кінець тут один, вони стратегічно програли, програють та оперативно.Я думаю, що середина квітня, кінець квітня – кияни, що виїхали, зможуть повертатися додому", – зазначив Арестович.

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