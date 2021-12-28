Кримчани скаржаться, що ціни ростуть, а зарплати залишаються низькими.

Ціни на харчові продукти у Криму зростають. Особливо гостро жителі анексованого півострова відчули це напередодні різдвяних свят, хоча окупанти приховують справжні масштаби проблеми.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Грошей нема

Нещодавно статистичне відомство окупантів опублікувало дані про середню зарплату кримчан. Стверджується, що за останні п'ять років доходи жителів півострова зросли в середньому з 24,14 тис. руб. (8700 грн) до 34,18 тис. руб. (12 300 грн). Водночас середня зарплата по РФ коливається на рівні близько 54,6 тис. руб. (19 700 грн).

Водночас жителі Криму сумніваються у правдивості таких даних. Своє невдоволення вони активно виражають у соціальних мережах, особливо незадоволені зростанням цін на харчові продукти та курсом долара.

Читайте такожЄвросоюз продовжить на рік "кримський пакет" санкцій проти РФ - посол"Це хто ж у нас отримує 34 тисячі рублів? У нас двірник заробляє 10 тисяч (3600 грн), а сантехнік 15 тисяч (5400 грн). Вчитель отримує близько 15 тисяч рублів. Хто ці цифри придумав?" – повідомила мешканка Сімферополя Олена.

Пенсіонерка з Ялти Ольга Валеріївна заявила що такі зарплати у Криму можуть отримувати хіба що чиновники та військові.

"Для кримчанина 20 тисяч (7200 грн) – це дуже гарна зарплата. Жителі узбережжя, хто може, здають все вільне житло влітку, самі туляться у підвалах та літніх кухнях, аби щось заробити. А у кого немає такої можливості, їдуть на заробітки у ту ж Росію. Тому що зі зникненням води на півострові вирощувати щось на своїх городах стало неможливо", – розповідає Ольга Валеріївна.

Втім, рівень зарплат на півострові можна легко відстежити за допомогою сервісів пошуку роботи. Відтак, касир і продавець у Криму можуть заробити від 20 до 30 тисяч рублів (7200 – 10 800 грн), як і комірники з поліціянтами. Однак деяким працівникам пропонують і 50 тисяч рублів (18 000 грн). Стільки можуть заробити логіст, бухгалтер, керівник підрозділу.

Інколи окупанти все ж визнають, що рівень достатку кримчан падає. Зокрема, нещодавно ватажок окупантів Криму Сергій Аксьонов заявив:

На жаль, доходи громадян падають, і цю проблему не можна ігнорувати.

Аксьонов навіть вирішив рятувати ситуацію за допомогою робочої групи із представників середнього та малого бізнесу, щоб знайти "нестандартні шляхи рішень, спрямованих на підвищення ефективності продуктивності, яка й призведе до зростання доходів". При цьому жодної конкретики він так і не надав.

Ціни ростуть

Напередодні Нового року та Різдва кримчани особливо відчули шалений ріст цін на харчові продукти. За "офіційними" даними "Кримстату", святкове гуляння подорожчало приблизно на 10%. Окупанти підрахували, що сім’я з чотирьох осіб витратить приблизно 8 тисяч рублів (2880 грн).

Однак жителі анексованого Криму скептично сприймають цю "статистику". За їхніми словами, ціни зросли щонайменше на 15-20%.

Читайте такожЖителям окупованого Криму дозволили не повертати борги українським банкам"Я сьогодні ходила на ринок. У нас картопля перед новим роком стала золота. Найдешевша – 55 рублів (20 грн), а краща – 65 рублів (23 грн). Подорожчали фрукти – яблука вже по 70 рублів (25 грн). А пачка масла 300 рублів (108 грн)", – повідомила Ольга Валеріївна.

Ціни виросли й у супермаркетах. Наприклад, кримчани можуть розраховувати на такі ціни:

апельсини – 157 рублів (57 грн);

яйця – 113 рублів (41 грн);

сьомга (слабосолена) 200 г – 479 рублів (172 грн);

пляшка молока 0,9 л (2,5%, кримський виробник) – 107,9 рублів (39 грн);

картопля – 65 рублів (23 грн);

свинина – 419 рублів (151 грн);

вершкове масло (пачка 200 г) – до 375 рублів (до 135 грн).

Для порівняння у Києві масло можна купити по 60-80 грн, пляшку молока – до 30 грн, яйця – 30-38 грн, картоплю – 15-18 грн.

Ми підрахували, скільки нам обійдеться "олів'є". Вийшло на сім'ю з чотирьох людей близько 800 рублів (300 грн). "Шуба" вийде на 600 рублів (216 грн). Цього року в нас ще й буряк подорожчав, та й оселедець перед святами теж. А на весь новорічний стіл плануємо витратити до 9000 рублів (3240 грн). Це на 1500 рублів більше, ніж минулого року. І це без якихось надмірностей у вигляді червоної риби чи ікри. Пляшка шампанського коштує 460 рублів (166 грн) Солодке будемо пекти самі, фрукти купимо на базарі, що подешевше. З м'яса здебільшого буде курка, на гарнір – картопляне пюре, салати, овочеві заготовки. Ми з чоловіком працюємо в бюджетних організаціях, я – вчителька, він – лікар, – розповідає жителька Севастополя Євгенія.

А поки пенсіонери з Алушти Валентина Павлівна та Сергій Семенович готуються зустрічати Новий рік скромніше, ніж зазвичай. На щастя, вони можуть розраховувати на допомогу від дітей.

"Поки що нас виручають діти, які підкинули до свят м'ясні делікатеси, цукерки, навіть шампанське. Вони живуть на підконтрольній території, тому про нас заздалегідь подбали. Ну а картопля, овочеві консерви, риба – це ми самі купимо. Я не підраховувала суму, але стіл буде скромним. Хоча пироги обов'язково будуть", – нарікає Валентина Павлівна.

На думку кримчани, ціни значно зросли через погоду. Влітку повені знищили врожай, а до того - посуха. Крім того, на півострові досі існує проблема з водою, а продукти російського виробництва багато кримчан вважають несмачними.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей поскаржилися, що перед Новим роком у них раптово злетіли ціни. При цьому подорожчали не лише продукти до святкового столу, а й щоденного споживання та побутову хімію.

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