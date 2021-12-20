Подорожчали не лише продукти до святкового столу, а й щоденного споживання та побутову хімію.

Жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей поскаржилися, що перед Новим роком у них раптово злетіли ціни. При цьому подорожчали не лише продукти до святкового столу, а й щоденного споживання та побутову хімію.

Про це пише OBOZREVATEL.

Що з цінами у Донецьку

Напередодні новорічних святам в Донецьку значно зросли ціни на продукти. Подорожчали горошок, солоні огірки, картопля, ковбаса, яйця та інші продукти, які господині зазвичай використовують для святкового столу. Однак підскочили ціни на повсякденні продукти, зокрема на крупи, макарони, капусту та інші.

За продуктовий набір на салат "Олів’є" жителям Донецька доведеться віддати:

банка горошку – 70-100 руб. (25-36 грн);

десяток яєць – 85-105 руб. (30,5-38 грн);

пачка майонезу – 37 руб. невелика, 75 руб. – велика (13-27 грн);

картопля (кг) – 65 руб. (23 грн);

морква – 65 руб. (23 грн);

ковбаса "Лікарська" – 460 руб. (166 грн);

ковбаса "Столична" – 520 руб. (187 грн);

балик – 420 руб. (151 грн);

солоні огірки – 200 руб. (72 грн).

Читайте такожВ Україні подорожчає все, від продуктів до комуналки - прогнозМандарини в Донецьку у середньому коштують 120 руб. (43 грн), а банани – 75-100 руб. (27-36 грн).

До речі, ціни на базарі Донецька приблизно такі ж, як і в київських супермаркетах. Зокрема, ковбасу "Столичну" в магазині "Сільпо" у Києві можна купити за 199 грн, а "Молочну" – за 179 грн. Яйця можна знайти за 32,9 грн. Банани коштують 29 грн, мандарини – 31 грн. Однак заробіток середньостатистичного киянина та жителя окупованого Донецька значно відрізняється.

При цьому деякі харчові продукти на ринку у Києві навіть дешевші, ніж у Донецьку. Варену ковбасу, наприклад, у Києві продають за 149 грн, картоплю – по 18 грн, балик – по 130-140 грн, яйця – 30-32 грн.

Значно відрізняються ціни на м’ясо. Зокрема, в онлайн-магазині "Тимурівський" у Донецьку куряче стегно продають по 340 руб. (122 грн), а на сайті "Сільпо" у Києві – по 85,5 грн.

Я пенсіонерка, тому в супермаркетах купую хіба що хліб та молоко. А так ми зазвичай на вихідних ідемо на базар, щоб купити подешевше. Але за останній тиждень ціни різко виросли на 10-20%. Продавці кажуть, що закупівля подорожчала. Дуже дорога картопля, 65-75 руб. (23-27 грн). Ви ж розумієте, для нас це основний продукт. Кажуть, що не вистачає овочів у принципі, тому що тут і раніше не так багато вирощували, а зараз і поготів. Завозять дорогі овочі з Ростовської області, – розповіла місцева мешканка Валентина Кузьмівна.

Водночас Вікторія, яка доглядає літню матір у Донецьку, зазначила, що ціни тут не нижчі, ніж у Києві, чи Москві. До цього жінка декілька років мешкала в Харкові.

"Тут анітрохи не дешевше, ніж у тому ж Києві і навіть у Москві. Ми спеціально порівнювали ціни. Вони перекрили КПП з підконтрольною Україною, а з Росії везуть все дороге. У РФ проблема з мандаринами, вони там знову щось з'ясовують із Туреччиною, тому цитрусові у нас тепер золоті. Днями брала в магазині мандарини по 130 руб. (близько 47 грн). Дорога курятина. Філе купила по 350 руб. (126 грн). Все подорожчало – вершкове масло, яйця, м'ясо, риба. Хорошої риби тут взагалі нема", – розповідає Вікторія.

Крім того, жителі окупованого Донецька скаржаться на високі ціни новорічних ялинок. Невелика сосна цьогоріч коштує 900 руб. (324 грн), а високе дерево вже продають по 2000 руб. (720 грн).

Чи краще в Луганську

В окупованому Луганську зарплата ще нижча, ніж у Донецьку, але ціни на продукти такі ж високі.

"Я вже потихеньку роблю закупівлі на свята. Правда, все одно ціни вже злетіли. Наприклад, варена ковбаса 350 руб. (126 грн). Яйця сильно подорожчали, раніше брала по 65 руб. (23 грн), а зараз зайшла, вони вже по 75 (27 грн). Свинина 450 руб. (162 грн). Це при тому, що роботи в місті практично немає. Частина людей на заробітках у Росії, інші виживають як можуть", – обурюється місцева мешканка Ірина.

За словами місцевих, серед крупів найдорожча гречка – 100-120 руб. (36-43 грн). А курятину продають по 300 руб. (108 грн).

"Багато продуктів із Росії. Свого виробництва практично немає. Ще з Донецька можуть доставити, там начебто якісь молочні заводи працюють. Раніше на закупівлі їздили на підконтрольну територію, тепер ми як у концтаборі – можна виїхати тільки до РФ. А там дорого. Не вистачає картоплі, дорогі фрукти, молоко поганої якості. Навіть дуже дорогі побутові засоби – для миття посуду, для прибирання, прання. На новорічний стіл нічого особливого готувати не буду, тому що ні з чого. Пироги, картопля, курочку засмажу, може, олів'є. На цьому все", – розповідає пенсіонерка з Луганська Антоніна Юхимівна.

Окупанти ж приховують реальну картину. Якщо подивитися "офіційні ціни", які подає "влада" ОРДЛО, то там цифри в півтора раза нижчі.

Враховуючи те, що в 2021-му році злетіли ціни на продукти, ми не думаємо, що вам захочеться переплачувати і за головний атрибут новорічного столу. Особливо, якщо в підсумку виявиться, що придбаний товар - підробка. Як перевірити ікру горбуші або іншої риби - читайте у матеріалі УНІАН.

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Автор: Марта Гичко