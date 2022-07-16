Також робота портів додасть 5% ВВП.

Розблокування портів може принести Україні до $1 млрд додаткової експортної виручки на місяць.

Про це заявив директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінськи, пише Forbes.

Попередньо йдеться про розблокування трьох портів: Одеса, Чорноморськ та Південний. Вони входять до пʼятірки найбільших портів України за експортом зернових, зазначає директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Також робота портів додасть 5% ВВП, пише у Facebook стратег фінансової компанії Finteum Андрій Нестерук. "Це дуже багато, це здатність країни довше воювати на місяці", – зазначає він. Окрім цього, відчутно знизяться ціни на продукти харчування й трошки сповільниться глобальна інфляція, каже він.

На цьому тижні ціни на пшеницю з поставками у вересні 2022 року на біржі в Чикаго знаходяться на мінімальному рівні з лютого — $291. Це на 11% нижче, ніж тиждень тому, і на 38% нижче, ніж під час піку 17 травня. "Ринок у цю ціну закладає вірогідність відновлення морських поставок з України, але не на 100%", – каже Нестерук. Якщо морські поставки запрацюють повноцінно, то ціни ще впадуть, якщо ні, то виростуть, зазначає він.

Як відомо, 13 липня Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter оголосило, що в Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори з експорту українського зерна.

Пізніше стало відомо, що представники Росії, України, Туреччини та ООН на зустрічі в Стамбулі узгоджували ключові аспекти відновлення експорту зерна з України через Чорне море. Зокрема, зерно може відправлятися з трьох українських портів у супроводі конвоїв, також має бути припинення вогню. А турецький флот буде інспектувати порожні судна, що прибувають в українські порти, щоб вирішити побоювання з боку Росії з приводу того, що судна можуть бути використані для транспортування західної зброї.

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