Експорт основних зернових зменшився.

У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії істотно скоротився експорт українського зерна порівняно з показниками минулого року.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Експорт зернових з початку 2022-2023 маркетингового року (липень 2022 року – червень 2023 року) станом на 13 липня склав 556 тисяч тонн проти 926 тисяч тонн на відповідну дату минулого МР.

Експорт основних зернових зменшився: кукурудзи – на 17,4%, до 403 тис.тонн; пшениці – у 2,2 раза, до 113 тис. тонн; ячменю - в 4,9 раза, до 37 тис. тонн.

Борошна експортовано 1,3 тис.тонн проти 5,9 тис. тонн роком раніше, у тому числі пшеничного – 1 тис. тонн проти 5,8 тис. тонн.

У червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн.тонн зернових, зернобобових, олійних та продуктів їх переробки, що на 470 тис. тонн, або 25% більше, ніж у попередньому місяці.

Валютна виручка від експорту продукції українського агропромислового комплексу з березня по травень, за три місяці повномасштабної війни з РФ, приблизно дорівнює вартості експорту за один довоєнний місяць.

Війна в Україні та ситуація з зерном:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні та завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, які реальні шанси розблокувати експорт українського зерна.

На початку липня 2022 року завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивезення агропродукції, зокрема зерна.

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